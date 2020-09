Box 314: La rapina di Valencia la trama del film su Rai 4 stasera sabato 19 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Box 314: La rapina di Valencia il film spagnolo di stasera sabato 19 settembre su Rai 4, trama Box 314: La rapina di Valencia è il crime spagnolo in onda stasera sabato 19 settembre dalle 21:10 su Rai 4 (canale 21 del digitale terreste) con al centro una rapina che si complica causa maltempo ma soprattutto per delle implicazioni politiche legate al contenuto di una cassetta di sicurezza. Il film spagnolo del 2016 è diretto da Daniel Calparsoro ha incassato in spagna 7 milioni di dollari che salgono a 9 milioni in tutto il mondo (Argentina e Portogallo gli altri paesi in cui è uscito). Box 314: La rapina di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 18 settembre 2020) Box 314: Ladiilspagnolo di19su Rai 4,Box 314: Ladiè il crime spagnolo in onda19dalle 21:10 su Rai 4 (canale 21 del digitale terreste) con al centro unache si complica causa maltempo ma soprattutto per delle implicazioni politiche legate al contenuto di una cassetta di sicurezza. Ilspagnolo del 2016 è diretto da Daniel Calparsoro ha incassato in spagna 7 milioni di dollari che salgono a 9 milioni in tutto il mondo (Argentina e Portogallo gli altri paesi in cui è uscito). Box 314: Ladi ...

