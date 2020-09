Borsa SpA, Boujnah (Euronext): “Nessuna pressione politica. Operazione naturale” (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – Il Ceo di Euronext, Stephane Boujnah, commenta la decisione del LSE di proseguire le trattative in esclusiva con la cordata formata dalla società-mercato francese assieme a CDP e Intesa, affermando che, con l’integrazione, Euronext “sarà più forte” e non rischierà di “cadere preda” di altri operatori borsistici più grandi. Il numero uno della Borsa francese ha poi sottolineato che quella prospettata è “un’Operazione naturale”, che ben si adatta al modello federale assunto da oltre vent’anni da Euronext, piattaforma oggi raggruppa i mercati di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona ed Oslo. Boujnah ha smentito l’ipotesi che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Tele) – Il Ceo di, Stephane, commenta la decisione del LSE di proseguire le trattative in esclusiva con la cordata formata dalla società-mercato francese assieme a CDP e Intesa, affermando che, con l’integrazione,“sarà più forte” e non rischierà di “cadere preda” di altri operatori borsistici più grandi. Il numero uno dellafrancese ha poi sottolineato che quella prospettata è “un’naturale”, che ben si adatta al modello federale assunto da oltre vent’anni da, piattaforma oggi raggruppa i mercati di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona ed Oslo.ha smentito l’ipotesi che ...

infoiteconomia : Borsa Spa, Lse dà l'esclusiva a Cdp-Euronext-Intesa. Consob nel collegio della holding - mrispoli1 : RT @mrispoli1: Borsa Spa, cordata Euronext-CDP Equity in trattativa esclusiva con LSE - mrispoli1 : Borsa Spa, cordata Euronext-CDP Equity in trattativa esclusiva con LSE - MilanoFinanza : Borsa Spa, Lse dà l'esclusiva a Cdp-Euronext-Intesa. Consob nel collegio della holding - zazoomblog : Borsa Spa cordata Euronext-CDP Equity in trattativa esclusiva con LSE - #Borsa #cordata #Euronext-CDP #Equity -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa SpA Borsa SpA, le reazioni degli altri offerenti Il Messaggero Borsa SpA, le reazioni degli altri offerenti

(Teleborsa) - London Stock Exchange Group ha deciso di andare avanti "in esclusiva" con la cordata Euronext-CDP per la vendita di Borsa Italiana, mettendo da parte le altre due offerte pervenute, dall ...

Borsa Milano debole, svetta Diasorin con Nexi

La Borsa di Milano scambia marginalmente negativa e si appresta ad archiviare in rosso una settimana segnata dalla riunione della Fed e dalle consuete incertezze legate al coronavirus. Inoltre domenic ...

Borsa Spa, cordata Euronext-CDP Equity in trattativa esclusiva con LSE

(Teleborsa) - London Stock Exchange Group, in relazione alla vendita di Borsa Italiana, ha annunciato di essere entrata in trattativa esclusiva con la cordata formata da Euronext e CDP Equity, dopo av ...

(Teleborsa) - London Stock Exchange Group ha deciso di andare avanti "in esclusiva" con la cordata Euronext-CDP per la vendita di Borsa Italiana, mettendo da parte le altre due offerte pervenute, dall ...La Borsa di Milano scambia marginalmente negativa e si appresta ad archiviare in rosso una settimana segnata dalla riunione della Fed e dalle consuete incertezze legate al coronavirus. Inoltre domenic ...(Teleborsa) - London Stock Exchange Group, in relazione alla vendita di Borsa Italiana, ha annunciato di essere entrata in trattativa esclusiva con la cordata formata da Euronext e CDP Equity, dopo av ...