Borsa, Palermo: primo importante passo per sviluppo imprese italiane (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – "primo importante passo per investire in una infrastruttura strategica per lo sviluppo delle imprese italiane, in particolare delle PMI, e, nel contempo, per diventare principale azionista di un network di altre 6 borse europee. Un'operazione strategica che dà all'Italia un ruolo di leader nei mercati di capitali europei". Lo ha affermato l'AD di CDP, Fabrizio Palermo, in una nota, commentando l'avvio delle trattative in esclusiva che LSEG ha dato alla partnership tra CDP ed Euronext per l'acquisizione di Borsa Italiana. "La presenza nel capitale di Borsa di un investitore di lungo periodo come CDP faciliterà l'accesso diretto al ...

