Bonus prima casa ed emergenza Covid-19: come funziona la sospensione dei termini (Di venerdì 18 settembre 2020) Con lo scopo di impedire la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, viste le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Liquidità (art. 24 del DL 23/2020) ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa”. Le condizioni per l’accesso al Bonus prima casa Le compravendite sono soggette ad Imposta di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Con lo scopo di impedire la decadenza dall’agevolazione “”, viste le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari dovute all’epidemiologica da-19, il Decreto Liquidità (art. 24 del DL 23/2020) ha previsto la, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, deiper effettuare gli adempimenti previsti dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa parte, allegata al D.P.R. n. 131/1986 ai fini del mantenimento del beneficio “”. Le condizioni per l’accesso alLe compravendite sono soggette ad Imposta di ...

Bonus 500 euro per i lavoratori di Lombardia e Veneto: istruzioni INPS sulla domanda

Bonus 500 euro per i lavoratori di Lombardia e Veneto: dall’INPS le prime istruzioni per la domanda, in attivazione del servizio online dedicato. L’articolo 44-bis del Decreto Cura Italia prevede l’er ...

Superscudetto, domande e risposte degli esperti: i consigli

Siamo tutti pronti per una nuova stagione e la caccia alla prima posizione della Classifica Generale di Superscudetto può ufficialmente partire. Bonus e malus 'rivisitati', nuove voci che andranno ad ...

L' ATIP, Associazione Teatri Privati Italiani, incontra il Ministro Dario Franceschini

Atip, la sigla che riunisce i grandi teatri privati italiani, ha incontrato ieri il Ministro Franceschini per un confronto serio e collaborativo, alla luce della schiacciante crisi causata dall’emerge ...

