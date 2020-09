Bonus matrimonio | fino a 4 000 euro di sconto | le regioni che aderiscono

Leggi su bloglive

(Di venerdì 18 settembre 2020) Arriva il: per le coppie che decidono di sposarsi durante la pandemia unoa 4.000. Inizialmente era stato inserito nel DL Rilancio. Poi non è passato. Alcuni ci hanno ripensato, o meglio, lo hanno adottato in forme, anzi in luoghi diversi: parliamo del tanto discusso. Il Governo lo … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.