Bonus matrimonio 2020: come e dove poterlo richiedere (Di venerdì 18 settembre 2020) Bonus matrimonio 2020: non è passato nel decreto Rilancio, tuttavia in tre Regioni i futuri sposi posso usufruire di agevolazioni. Scopriamo dove I matrimoni annullati in Italia nel corso del 2020 a causa della pandemia da Coronavirus sono stati circa 70mila. Un numero spropositato che ha portato una crisi enorme di un settore fiorente che … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020): non è passato nel decreto Rilancio, tuttavia in tre Regioni i futuri sposi posso usufruire di agevolazioni. ScopriamoI matrimoni annullati in Italia nel corso dela causa della pandemia da Coronavirus sono stati circa 70mila. Un numero spropositato che ha portato una crisi enorme di un settore fiorente che … L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitinterno : “Bonus matrimonio”, il governo Musumeci stanzia 3,5 milioni - infoitinterno : FINO A 3 MILA EURO PER CHI SI SPOSA, IN SICILIA ARRIVA IL BONUS MATRIMONIO - letteraemme_ : Bonus matrimonio, fino tre mila euro per chi si sposa in Sicilia entro luglio 2021 - CalliopeWedding : Bonus matrimonio 2020, sconti fino a 4.000 euro: ecco dove e come richiederlo via @moneypuntoit - cicalino3 : Sicilia, la Regione vara il “bonus matrimonio”: fino a 3 mila euro di contributo per riti religiosi e civili - Stre… -