Bollettino oggi 18 settembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a venerdì 18 settembre. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato il Bollettino quotidiano. oggi registriamo 1.907 nuovi contagi, 10 morti, 853 guariti, 99.839 tamponi con un totale di 208 (-4) attualmente ricoverati in terapia intensiva. In totale si contano 42.457 attualmente positivi (+1.044) mentre i ricoverati negli altri reparti sono 2.387 (+39). ECCO IL Bollettino, regione PER ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a venerdì 18. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica del Ministero della Salute, che in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, come di consueto, ha pubblicato ilquotidiano.registriamo 1.907 nuovi, 10, 853, 99.839 tamponi con un totale di 208 (-4) attualmente ricoverati in terapia intensiva. In totale si contano 42.457 attualmente positivi (+1.044) mentre i ricoverati negli altri reparti sono 2.387 (+39). ECCO ILPER ...

