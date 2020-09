Bollettino Coronavirus del 18 Settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) In data 18 Settembre l’incremento nazionale dei casi è +0,65% (ieri +0,54%) con 294.932 contagiati totali, 216.807 dimissioni/guarigioni (+853) e 35.668 deceduti (+10); 42.457 infezioni in corso (+1.044). Elaborati 99.839 tamponi (ieri 101.773); 1.907 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,91% (ieri 1,55%). Ricoverati con sintomi 2.387 (+39); terapie intensive -4 (208). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 224; Campania 208 (solo 7.460 tamponi); Lazio 193; Sicilia 179 (soli 6.329 tamponi); Veneto 176; Liguria 158 (solo 3.955 tamponi); Piemonte 127 (solo 4.786 tamponi); Emilia Romagna 121. Torneremo domani sul tema positivi/tamponi. In Lombardia curva +0,21% (ieri +0,27%) con 16.828 tamponi (ieri 21.757) e 224 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,33% (ieri 1,29%); 104.304 contagiati totali; ricoverati +12 (284); terapie intensive stabili (32); decessi +2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 settembre 2020) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,65% (ieri +0,54%) con 294.932 contagiati totali, 216.807 dimissioni/guarigioni (+853) e 35.668 deceduti (+10); 42.457 infezioni in corso (+1.044). Elaborati 99.839 tamponi (ieri 101.773); 1.907 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,91% (ieri 1,55%). Ricoverati con sintomi 2.387 (+39); terapie intensive -4 (208). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 224; Campania 208 (solo 7.460 tamponi); Lazio 193; Sicilia 179 (soli 6.329 tamponi); Veneto 176; Liguria 158 (solo 3.955 tamponi); Piemonte 127 (solo 4.786 tamponi); Emilia Romagna 121. Torneremo domani sul tema positivi/tamponi. In Lombardia curva +0,21% (ieri +0,27%) con 16.828 tamponi (ieri 21.757) e 224 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,33% (ieri 1,29%); 104.304 contagiati totali; ricoverati +12 (284); terapie intensive stabili (32); decessi +2 ...

