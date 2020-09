Bolivia, Anez rinuncia alle presidenziali per non frammentare il voto a destra (Di venerdì 18 settembre 2020) Jeanine Anez, presidentessa ad interim della Bolivia, ha annunciato di ritirarsi dalle elezioni, per non avvantaggiare il candidato di sinistra Luis Arce. LA PAZ – Esattamente tra un mese la Bolivia ritornerà alle urne dopo le contestatissime elezioni del 2019, le quali hanno portato alle dimissioni di Evo Morales. Il voto era previsto a maggio ma è stato rinviato a causa della pandemia. Elezioni, Anez si ritira La presidentessa ad interim, Jeanine Anez, ha annunciato ieri sera a un mese dalle elezioni il suo ritiro dalla corsa presidenziale nel tentativo di evitare una vittoria del candidato di sinistra Luis Arce, delfino dell’ex presidente Evo Morales.“Metto da parte la mia ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Jeanine, presidentessa ad interim della, ha annunciato di ritirarsi delezioni, per non avvantaggiare il candidato di sinistra Luis Arce. LA PAZ – Esattamente tra un mese laritorneràurne dopo le contestatissime elezioni del 2019, le quali hanno portatodimissioni di Evo Morales. Ilera previsto a maggio ma è stato rinviato a causa della pandemia. Elezioni,si ritira La presidentessa ad interim, Jeanine, ha annunciato ieri sera a un mese delezioni il suo ritiro dalla corsa presidenziale nel tentativo di evitare una vittoria del candidato di sinistra Luis Arce, delfino dell’ex presidente Evo Morales.“Metto da parte la mia ...

