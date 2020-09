Bobo Vieri contro Mediaset annuncia azioni legali: fatto fuori da Tiki Taka (Di venerdì 18 settembre 2020) Bobo Vieri non sarà a Tiki Taka, la notizia è certa, a confermare tutto è proprio l’ex bomber, ovviamente furioso per l’esclusione. Vieri aveva un contratto, era sicuro di riprendere con la nuova stagione e invece al Corriere della Sera ha riferito che il suo contratto è stato annullato. La sua rabbia è nei confronti dell’azienda, Mediaset sembra avere fatto tutto da un giorno all’altro. Christian Vieri ha semplicemente ricevuto la comunicazione che non c’era più un contratto, tutto annullato e senza un motivo. Ovvio che non si aspettasse niente del genere ed è per questo che è pronto ad agire per vie legali. Tutto è saltato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020)non sarà a, la notizia è certa, a confermare tutto è proprio l’ex bomber, ovviamente furioso per l’esclusione.aveva un contratto, era sicuro di riprendere con la nuova stagione e invece al Corriere della Sera ha riferito che il suo contratto è stato annullato. La sua rabbia è nei confronti dell’azienda,sembra averetutto da un giorno all’altro. Christianha semplicemente ricevuto la comunicazione che non c’era più un contratto, tutto annullato e senza un motivo. Ovvio che non si aspettasse niente del genere ed è per questo che è pronto ad agire per vie. Tutto è saltato ...

ZZiliani : Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di… - rtl1025 : 'Questa è la vita da bomber Sogno una vita da bomber Lo stadio vuole il suo bomber La rete esplode con bomber, bomb… - rtl1025 : #PowerHitsEstate2020 ?? ?? Riviviamo insieme alcuni momenti della serata con @nicolaventola78, @leleadani,… - bianca_caimi : RT @ZZiliani: Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di campionato… - genticelaj : RT @ZZiliani: Un consiglio (anche se non richiesto) a Bobo Vieri fatto fuori da Tiki Taka: basta che domenica sera tu discuta di campionato… -