Bobo Vieri attacca Tiki Taka: "Non ci sarò, annullato il mio contratto senza motivo. Andrò per vie legali" (Di venerdì 18 settembre 2020) Debutterà lunedì 21 settembre su Italia 1 Tiki Taka, titolo invariato ma nuova formula e soprattutto nuovo conduttore. Stiamo parlando di Piero Chiambretti che subentrerà a Pierluigi Pardo, alla guida del talk sportivo per sette anni. senza Wanda Nara, senza Antonio Cassano, già cassato prima della fine della precedente edizione, e a sorpresa anche senza Bobo Vieri. L'ex attaccante dell'Inter ha imperversato quest'estate sui social con le sue dirette e pure come cantante ma è stato escluso in extremis dalla trasmissione. "Non ci sarò", ha dichiarato al Corriere della Sera aggiungendo poi un vero e proprio attacco alla trasmissione e al Biscione: "Mi hanno comunicato che hanno ...

