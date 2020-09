Bloodborne Remastered per PS5 svelato da un leak di un rivenditore (Di venerdì 18 settembre 2020) Il rivenditore francese Fnac ha messo a listino Bloodborne Remastered per PS5. Si tratta dello stesso rivenditore che ha svelato l'apertura dei preordini di PS5 nella giornata ieri, quindi è possibile che ci sia qualcosa di vero.Ovviamente, è anche possibile che il gioco sia stato elencato per errore, o potrebbe essere una semplice speculazione da parte del rivenditore basata su una precedente voce di un remaster di Bloodborne, la cui fonte non è particolarmente ben definita. Per quello che vale, il rivenditore indica che il remaster non sarà esclusivo per PS5, il che si allinea con rumor precedenti che volevano il potenziale titolo anche su PC. Uno dei motivi per essere scettici è che lo show PS5 ha rivelato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilfrancese Fnac ha messo a listinoper PS5. Si tratta dello stessoche hal'apertura dei preordini di PS5 nella giornata ieri, quindi è possibile che ci sia qualcosa di vero.Ovviamente, è anche possibile che il gioco sia stato elencato per errore, o potrebbe essere una semplice speculazione da parte delbasata su una precedente voce di un remaster di, la cui fonte non è particolarmente ben definita. Per quello che vale, ilindica che il remaster non sarà esclusivo per PS5, il che si allinea con rumor precedenti che volevano il potenziale titolo anche su PC. Uno dei motivi per essere scettici è che lo show PS5 ha rivelato ...

