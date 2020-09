Bimba di 17 mesi leucemica e positiva al coronavirus trapiantata d' urgenza al Meyer

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il trapianto di cellule staminali andava fatto in breve tempo ma il tampone continuava a essere positivo. La "difficile scelta" dei medici dell'ospedale pediatrico fiorentino. "Un caso che non ha precedenti in Italia"

Il trapianto di cellule staminali andava fatto in fretta, ma il tampone era sempre positivo.

