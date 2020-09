BET Festival | a Palmanova Bandiere e Tamburi

Ultime Notizie dalla rete : BET Festival

Udine20 2020

“Il festival Attraversamenti Multipli in questa edizione è accompagnato dal tema / slogan everything is connected – tutto è connesso. L’ effetto farfalla / butterfly effect riguarda la nostra fragilit ...PALMANOVA Torna a Palmanova, dopo sei anni, l’evento “Bandiere e tamburi” pronto ad animare il centro cittadino nel fine settimana, da domani, venerdì, a domenica, con eventi culturali, spettacoli, es ...“Scampoli d’estate ai Musei Reali” tra aperture straordinarie serali, attività all’aria aperta e una fitta agenda di appuntamenti. Oggi dalle 19.30 a mezzanotte l’ingresso a 2 euro è un'occasione perf ...