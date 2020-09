Berrettini-Travaglia in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il derby italiano tra Matteoe Stefanoinfiammerà gli ottavi di finale degliBNL d’Italia. Il prestigioso Masters 1000 romano metterà di fronte i due talenti azzurri, i quali hanno impressionato in positivo nel corso dei turni precedenti: menzione particolare per, superiore a Fritz e Coric. La sfida andrà in scena, venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 11.00:televisiva su Sky Sport (201 o 204) e livesu Sky Go, con alternativa rappresentata da Sportface.it, che garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito.