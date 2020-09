Berlusconi prevede il "cappotto" alle regionali: vince il centrodestra 7-0 (Di venerdì 18 settembre 2020) «Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro, vincerà in tutta Italia». Da Arcore dove continuo l'isolamento domiciliare causa Covid, Silvio Berlusconi interviene telefonicamente al comizio del centrodestra a Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le regionali. Sul palco ad ascoltarlo Antonio Tajani, il promo dei leader dell coalizione a parlare, che ha "lanciato la telefonata" del Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'ex premier pronostica un "cappotto", un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: «Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nella Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) «Cara Giorgia, caro Matteo, caro Antonio, questa nostra coalizione, sempre fortemente unita, domenica e lunedì, ne sono sicuro,rà in tutta Italia». Da Arcore dove continuo l'isolamento domiciliare causa Covid, Silviointerviene telefonicamente al comizio dela Firenze per la chiusura della campagna elettorale per le. Sul palco ad ascoltarlo Antonio Tajani, il promo dei leader dell coalizione a parlare, che ha "lanciato la telefonata" del Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'ex premier pronostica un "", un 7 a 0 a discapito del centrosinistra: «Lunedì festeggeremo non solo la vittoria di Susanna in Toscana, ma anche quella di Acquaroli nella Marche, di Caldoro in Campania, di Fitto in Puglia, di Toti in ...

SandraM0027 : @signori_massimo @PizUmbi @matteosalvinimi Ora è così a causa del trattato. Perché prevede che tutte le procedure a… - AngeloMercuri : @PoliticaPerJedi Tu immagina vincessero Salvini/Meloni/Berlusconi!! (vedi tutti gli indagati e condannati dei loro… - PareschiPaolo : La dichiarazione di Berlusconi in uscita dal S.Raffaele, è accorata e finalmente vera, sofferta. Quando ti rendi c… - Francescoeletti : @GiorgiaMeloni @berlusconi Quindi ci stai che è stata una sfida e non aver disatteso sia da politico che da cittadi… - languoremonoto : @TugnoliSandro @SoniaLaVera @StaseraItalia @Capezzone Al gioco che vuole Berlusconi e non prevede che a vincere sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi prevede Berlusconi prevede il "cappotto" alle regionali: vince il centrodestra 7-0 Il Tempo Berlusconi dimesso: "La prova più pericolosa della mia intera vita"

Volto rilassato, sguardo aperto. La cautela dei movimenti e la profondità della voce nel ringraziare chi lo ha aiutato in un momento tanto cruciale. Silvio Berlusconi ieri è uscito, dopo undici giorni ...

Berlusconi parla dopo il ricovero: «La svolta in Puglia darà la spinta per ripartire»

Presidente Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo ha comunicato l’altro ieri che lei ha ben superato anche lo scoglio del Covid. Qual è il suo stato d’animo e cosa si sente di dire dopo questa espe ...

Il virologo Massimo Clementi: "Con la terapia giusta abbiamo salvato Berlusconi"

In altri tempi sarebbe morto. E anche - probabilemente - se non avesse avuto un medico personale che lo ha fatto ricoverare alle 4 del mattino senza aspettare. "La carica virale alta" riscontrata nel ...

Volto rilassato, sguardo aperto. La cautela dei movimenti e la profondità della voce nel ringraziare chi lo ha aiutato in un momento tanto cruciale. Silvio Berlusconi ieri è uscito, dopo undici giorni ...Presidente Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo ha comunicato l’altro ieri che lei ha ben superato anche lo scoglio del Covid. Qual è il suo stato d’animo e cosa si sente di dire dopo questa espe ...In altri tempi sarebbe morto. E anche - probabilemente - se non avesse avuto un medico personale che lo ha fatto ricoverare alle 4 del mattino senza aspettare. "La carica virale alta" riscontrata nel ...