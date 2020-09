Bentornato campionato | tutti a caccia della Juventus di Pirlo Si parte con Fiorentina-Torino e Verona-Roma

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Quindici allenatori su venti confermati (quattro in piùscorsa stagione), due passaggi di proprietà di club (e Parma), prime storiche volte (Spezia e) e ambizioni sempre nuove tra le squadre del massimodi Serie A al via sabato 19 settembre alle 18:00 conin campo. Il primo pallone per due delle grandi delusescorsa stagione con una lotta salvezza allontanata fin troppo tardi per chi come obiettivo aveva quello di lottare almeno per un posto in Europa. Come era delusa la nuovadi Dan Friedkin: si rida Paulo Fonseca dopo il quinto posto di consolazione centrato in extremis e la brutta prova in Europa League contro il Siviglia. La prima avversaria per i ...