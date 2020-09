Becoming, la recensione: la serie Disney+ che racconta la vita delle celebrità (Di venerdì 18 settembre 2020) La recensione di Becoming: Questa è la mia storia, la docuserie di Disney+ che racconta le vite di alcune star dello sport e del mondo dell'intrattenimento. La vita personale delle celebrieties ha da sempre attratto la curiosità dei più diversi tipi di pubblico, il successo che riscuotono documentari e show televisivi dedicati al privato dei più famosi ne è la prova. Come vedremo in questa recensione di Becoming, la nuova docuserie distribuita da Disney+, a questo tipo di storie può essere dato un taglio edificante, magari facendo capire ai più giovani che certi traguardi non sono poi così impossibili. E questa è proprio l'idea alla base dei ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladi: Questa è la mia storia, la docudichele vite di alcune star dello sport e del mondo dell'intrattenimento. Lapersonalecelebrieties ha da sempre attratto la curiosità dei più diversi tipi di pubblico, il successo che riscuotono documentari e show televisivi dedicati al privato dei più famosi ne è la prova. Come vedremo in questadi, la nuova docudistribuita da, a questo tipo di storie può essere dato un taglio edificante, magari facendo capire ai più giovani che certi traguardi non sono poi così impossibili. E questa è proprio l'idea alla base dei ...

Una cestista, un’attrice, un giocatore di football americano. Su Disney Plus. Vi chiederete: cosa ci fanno? E’ la stessa domanda che ci siamo posti anche noi, motivo per cui abbiamo deciso di dare una ...

Becoming, questa è la mia storia: un sguardo alla docuserie di Disney+

Basta poco per ottenere qualche minuto di fama, ma serve una carriera intera per mantenere il successo e diventare una star internazionale. I dieci protagonisti della nuova docu serie Disney + Becomin ...

Recensione SIMON COLLINS – “Becoming Human”

Con un background così pesante, Simon Collins, artista nonché figlio di una delle figure più importanti della musica mondiale, ha dovuto lavorare il doppio per dare risalto alla sua arte e bisogna amm ...

