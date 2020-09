Beautiful | anticipazioni americane | Diamond White sarà PARIS | sorella di Zoe

(Di venerdì 18 settembre 2020) Come già anticipatovi, nelle puntatedisi aggiungerà al cast un nuovo personaggio: non uno qualsiasi, bensì una persona avente dei legami di parentela con uno degli attuali volti che animano le vicende della soap.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di venerdì 18 settembre 2020L’attrice prescelta è, che nel curriculum vanta partecipazioni a serie tv di successo quali Empire e DearPeople, mentre l’alter ego che andrà ad impersonare saràBuckingham, che, come intuirete dal cognome, è la(ad oggi mai nominata) di Zoe. Con l’ingresso disulla scena capiremo in quale genere di rapporti sono ...

Indice Anticipazioni Beautiful: Liam confida a Steffy di sospettare di Flo e Thomas Beautiful Anticipazioni: Wyatt indagherà su Flo Brooke insiste affinché Hope chieda il divorzio in questa puntata di ...Sta per arrivare tutta la verità sulla piccola Phoebe che in realtà è Beth, la figlia di Liam e Hope? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful ma intanto, ecco le anticipazioni che ...Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 18 settembre, Brooke, ancora sconvolta per le nozze della figlia con quello che reputa l’uomo sbagliato, prova a convincerla a richiedere l’annullamento, so ...