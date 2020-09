Bayern, Musiala da record: a 17 anni è il più giovane marcatore nella storia del club bavarese in Bundesliga (Di venerdì 18 settembre 2020) Di motivi per festeggiare stasera il Bayern ne ha davvero tanti. Il travolgente 8-0 sullo Schalke fornisce vari spunti: detto che Lewandowski non è più una sorpresa, Gnabry conferma le sue qualità strabilianti, Sané sembra già essersi integrato alla perfezione nei meccanismi del Bayern Monaco e, dulcis in fundo, c’è già il primo record della stagione: Jamal Musiala, autore dell’ottavo e ultimo gol della sfida di stasera, è il più giovane marcatore del Bayern in Bundesliga a soli 17 anni e 205 giorni. Talento tedesco classe 2003, il Bayern Monaco lo ha strappato al Chelsea nel 2019. Quello di oggi, tra l’altro, non è l’unico ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Di motivi per festeggiare stasera ilne ha davvero tanti. Il travolgente 8-0 sullo Schalke fornisce vari spunti: detto che Lewandowski non è più una sorpresa, Gnabry conferma le sue qualità strabilianti, Sané sembra già essersi integrato alla perfezione nei meccanismi delMonaco e, dulcis in fundo, c’è già il primodella stagione: Jamal, autore dell’ottavo e ultimo gol della sfida di stasera, è il piùdelina soli 17e 205 giorni. Talento tedesco classe 2003, ilMonaco lo ha strappato al Chelsea nel 2019. Quello di oggi, tra l’altro, non è l’unico ...

