Barbapapà, la nuova serie in tv tutto sugli storici personaggi (Di venerdì 18 settembre 2020) Genialmente iconici, teneramente meravigliosi, tornano in tv i Barbapapà. La nuova serie, un vero e proprio reboot, arriva su Nick Jr, il canale 603 di Sky con il titolo Barbapapà – One Big Happy Family. Nata negli anni ‘70, dall’idea di una coppia franco-americana: la designer e architetto Annette Tison e il marito un professore di matematica e biologia statunitense Talus Taylor, i Barbapapà sono una dolce famiglia coloratissima che può assumere forme differenti, ma non cambiare il colore. Ad occuparsi della nuova sceneggiatura e dellanimazione, della nuova serie che debutterà in Italia sono proprio Alice Taylor e Thomas Taylor i figli della coppia che ha creato i celebri personaggi. Addio all’inventore dei Barbapapà, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 18 settembre 2020) Genialmente iconici, teneramente meravigliosi, tornano in tv i Barbapapà. La, un vero e proprio reboot, arriva su Nick Jr, il canale 603 di Sky con il titolo Barbapapà – One Big Happy Family. Nata negli anni ‘70, dall’idea di una coppia franco-americana: la designer e architetto Annette Tison e il marito un professore di matematica e biologia statunitense Talus Taylor, i Barbapapà sono una dolce famiglia coloratissima che può assumere forme differenti, ma non cambiare il colore. Ad occuparsi dellasceneggiatura e dellanimazione, dellache debutterà in Italia sono proprio Alice Taylor e Thomas Taylor i figli della coppia che ha creato i celebri. Addio all’inventore dei Barbapapà, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tornano i Barbapapà con la nuova serie Tv One Big Happy Family - BestMovieItalia : Tornano i Barbapapà con la nuova serie Tv One Big Happy Family - - zazoomblog : Barbapapà la nuova serie in tv tutto sugli storici personaggi - #Barbapapà #nuova #serie #tutto #sugli… - DrApocalypse : Tornano i #BARBAPAPÀ, DAL 21 SETTEMBRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE 17.30 SOLO SU NICKJR, SKY 603. A realizzare la nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbapapà nuova I Barbapapà tornano in Tv: ecco cosa ci hanno insegnato Donna Moderna