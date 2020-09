Banco di Napoli, la sacrosanta battaglia della Fondazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Fa certamente bene la combattiva presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, a pretendere dal ministero dell’Economia (ex Tesoro) un risarcimento da 1 miliardo di euro per l’esproprio che fu compiuto in un batter di ciglia nel 1996 a danno dell’intera comunità meridionale. Allora, morto da due anni l’ultimo banchiere a difendere le ragioni del Mezzogiorno Ferdinando Ventriglia e sotto l’incalzare della retorica leghista che tutto al Sud fosse marcio, anche quello che al Nord era tollerato, si azzerò con un tratto di penna il valore delle azioni di un istituto di credito con 500 anni di storia. Si trattò dell’atto conclusivo di una manovra ben studiata a tavolino, congegnata per togliere le castagne dal fuoco a un altro istituto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 settembre 2020) Fa certamente bene la combattiva presidentedi, Rossella Paliotto, a pretendere dal ministero dell’Economia (ex Tesoro) un risarcimento da 1 miliardo di euro per l’esproprio che fu compiuto in un batter di ciglia nel 1996 a danno dell’intera comunità meridionale. Allora, morto da due anni l’ultimo banchiere a difendere le ragioni del Mezzogiorno Ferdinando Ventriglia e sotto l’incalzareretorica leghista che tutto al Sud fosse marcio, anche quello che al Nord era tollerato, si azzerò con un tratto di penna il valore delle azioni di un istituto di credito con 500 anni di storia. Si trattò dell’atto conclusivo di una manovra ben studiata a tavolino, congegnata per togliere le castagne dal fuoco a un altro istituto ...

