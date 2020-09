Ballando con le Stelle, Carolyn Smith si racconta: “Così ho perso 12 chili” (Di venerdì 18 settembre 2020) Carolyn Smith torna a Ballando con le Stelle in gran forma, svelando di aver perso 12 chili. La coreografa e ballerina ha raccontato al settimanale Oggi di aver seguito una dieta sana durante i mesi del lockdown, dimagrendo. “Al tempo del Covid ho perso 12 chili – ha raccontato -. Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro. Seguo una dieta studiata per me da Sara Farnetti (la nutrizionista, ndr): dalla fine della trasmissione ho perso 12 chili! Vuol dire che c’è sempre un lato positivo in tutte le cose”. Coreografa e volto amatissimo di Ballando con le Stelle, Carolyn ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 settembre 2020)torna acon lein gran forma, svelando di aver12 chili. La coreografa e ballerina hato al settimanale Oggi di aver seguito una dieta sana durante i mesi del lockdown, dimagrendo. “Al tempo del Covid ho12 chili – hato -. Ho approfittato del lockdown per cucinare in modo sano e mangiare a orari fissi, cosa difficile quando si è sempre in giro. Seguo una dieta studiata per me da Sara Farnetti (la nutrizionista, ndr): dalla fine della trasmissione ho12 chili! Vuol dire che c’è sempre un lato positivo in tutte le cose”. Coreografa e volto amatissimo dicon le...

