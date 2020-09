Bale, le sue condizioni fisiche possono bloccare la cessione al Tottenham (Di venerdì 18 settembre 2020) Le condizioni fisiche di Gareth Bale, giocatore del Real Madrid, potrebbero bloccare il suo trasferimento al Tottenham Le condizioni fisiche di Gareth Bale, giocatore del Real Madrid, potrebbero bloccare il suo trasferimento al Tottenham secondo quanto riportato da Marca. Il giocatore gallese sarebbe infatti infortunato e la squadra inglese potrebbe decidere di tirarsi indietro nell’operazione nonostante il Real Madrid abbia informato il Tottenham delle condizioni fisiche del giocatore. Le sue condizioni fisiche possono quindi bloccare la sua cessione nella squadra allenata da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledi Gareth, giocatore del Real Madrid, potrebberoil suo trasferimento alLedi Gareth, giocatore del Real Madrid, potrebberoil suo trasferimento alsecondo quanto riportato da Marca. Il giocatore gallese sarebbe infatti infortunato e la squadra inglese potrebbe decidere di tirarsi indietro nell’operazione nonostante il Real Madrid abbia informato ildelledel giocatore. Le suequindila suanella squadra allenata da ...

la_rossonera : AS «Bye Bale» Bale vive le sue ultime ore da giocatore del Real come ha confermato il suo agente Barnett, all'agen… - SciabolataFFP : può essere per questo che non si è ancora imposto... ma in un club come quello Blucerchiato, potendo, lo prenderei… - passionepremier : Bale a prezzo di saldo! Due club inglesi sulle sue tracce -