Bale | il ritorno al Tottenham è…mega lussuoso!

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 settembre 2020) Garethè pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia del, il gallese farànel club che lo ha fatto diventare grande. Il calciatore è già partito verso il suo nuovo club in un volo privato insieme al nuovo compagno Reguilòn, in arrivo dal Real Madrid. Il patron degli Spurs, Daniel Levy, non esattamente un osso semplice al tavolo delle trattative, avrebbe fatto viaggiare i due nuovi acquisti su un un jet Embraer Legacy 600, un'esperienza decisamente unica come vedrete dallo foto che stiamo per mostrarvi.IL LUSSUOSO JET caption id="attachment 1023583" align="alignnone" width="600" Il volo privato su cuiha fattoal, The Sun/captioncaption id="attachment 1023593" align="alignnone" width="600" ...