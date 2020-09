Bale al Tottenham il “sì” sarà… sul campo da golf: sui social spunta partita in programma tra gallese e il patron Levy (Di venerdì 18 settembre 2020) Gareth Bale al Tottenham: il ritorno è sempre più probabile. L'affare tra il Real Madrid e gli Spurs potrebbe chiudersi già nelle prossime ore e le parti potrebbero "unirsi" in un modo molto particolare. Circola sul web, infatti, una foto che vede in programma per oggi un match di golf tra il calciatore gallese e il patron degli inglesi Daniel Levy.Bale-Tottenham: sì sul campo da golfCome si vede dall'immagine, pare proprio che quest'oggi Gareth Bale abbia in programma una partita di golf con il presidente del Tottenham Daniel Levy. Non è dato sapere se questa foto che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Garethal: il ritorno è sempre più probabile. L'affare tra il Real Madrid e gli Spurs potrebbe chiudersi già nelle prossime ore e le parti potrebbero "unirsi" in un modo molto particolare. Circola sul web, infatti, una foto che vede inper oggi un match ditra il calciatoree ildegli inglesi Daniel: sì suldaCome si vede dall'immagine, pare proprio che quest'oggi Garethabbia inunadicon il presidente delDaniel. Non è dato sapere se questa foto che ...

