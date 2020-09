Bake Off Italia 2020: fuori il primo concorrente uomo, ma sparisce anche Csaba (Di sabato 19 settembre 2020) Seppur con un ingiustificato ritardo, Bake Off Italia 2020 è l’unico programma dell’intera Real Time ha celebrare il decimo anniversario dallo sbarco del canale sul Digitale Terrestre. E per festeggiare questa occasione, lo fa a modo suo: a colpi di torte e ospiti speciali sotto il tendone. Nel corso di questa festosa terza puntata di Bake Off Italia 2020, infatti, i quattordici pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare delle torte ispirate ai gusti di Federico Fashion Style e Donna Imma Polese; il parrucchiere dei VIP ha giudicato assieme a Damiano Carrara una prova creativa a base di champagne e tocchi oro mentre Donna Imma, suo marito Matteo Giordano ed Ernst Knam hanno emesso i loro verdetti sulla ricreazione in chiave “WOW” di una crostata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020) Seppur con un ingiustificato ritardo,Offè l’unico programma dell’intera Real Time ha celebrare il decimo anniversario dallo sbarco del canale sul Digitale Terrestre. E per festeggiare questa occasione, lo fa a modo suo: a colpi di torte e ospiti speciali sotto il tendone. Nel corso di questa festosa terza puntata diOff, infatti, i quattordici pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare delle torte ispirate ai gusti di Federico Fashion Style e Donna Imma Polese; il parrucchiere dei VIP ha giudicato assieme a Damiano Carrara una prova creativa a base di champagne e tocchi oro mentre Donna Imma, suo marito Matteo Giordano ed Ernst Knam hanno emesso i loro verdetti sulla ricreazione in chiave “WOW” di una crostata ...

dontalkoutloud1 : Volevo dire *bake off si vede che è l 1 - LivetErNa_ : @dontalkoutloud1 Questa edizione di bake off mi sa che me la sono persa, come si chiamava? - fabsworldx : Comunque il venerdì mandano bake off, gf vip e xfactor. Ma farli in serate diverse no? Cioè come faccio a decidereee - misterj1995 : RT @scofijeld: x: “perché guardi bake off?” io: #bakeoffitalia -