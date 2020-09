Azzolina sotto attacco hacker (Di venerdì 18 settembre 2020) Come se non bastassero gli attacchi politici, come se non fossero sufficienti i fatti reali, ora il ministro Lucia Azzolina è anche sotto attaccato hacker. Da due giorni le strutture informatiche del ministero dell’Istruzione e i profili social della titolare del dicastero sono bersaglio di pirati informatici che starebbero provando a sottrarre informazioni sensibili. Su tutto ciò sta indagando la Polizia Postale.Proprio in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico sono arrivati i primi segnali, come ad esempio richieste sospette di cambio password inoltrate sui profili dei dipendenti del ministero. Ieri c’è stato un salto di qualità in questa vicenda, è partita l’offensiva informatica vera e propria con decine di tentativi di furto d’identità e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Come se non bastassero gli attacchi politici, come se non fossero sufficienti i fatti reali, ora il ministro Luciaè ancheattaccato. Da due giorni le strutture informatiche del ministero dell’Istruzione e i profili social della titolare del dicastero sono bersaglio di pirati informatici che starebbero provando a sottrarre informazioni sensibili. Su tutto ciò sta indagando la Polizia Postale.Proprio in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico sono arrivati i primi segnali, come ad esempio richieste sospette di cambio password inoltrate sui profili dei dipendenti del ministero. Ieri c’è stato un salto di qualità in questa vicenda, è partita l’offensiva informatica vera e propria con decine di tentativi di furto d’identità e ...

