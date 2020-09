(Di venerdì 18 settembre 2020)– Proseguono senza sosta le opere di ristrutturazione del, l’impianto che ospita le gare casalinghe dell’. Il club nerazzurro ha comunicato un aggiornamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori. «Continuano senza sosta i lavori al, si avvicina la data dell’esordio stagionale in Serie A TIM dell’… L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta_BC : ?? Continuano senza sosta i lavori al #GewissStadium! ?? È stata completata la posa dei seggiolini! ?? Works at the… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Atalanta, completata la posa dei seggiolini al Gewiss Stadium: Atalanta seggiolini Gewiss Stadium –… - CalcioFinanza : #Atalanta, completata la posa dei seggiolini al #Gewiss Stadium - Atalanta_BC : ?? Continuano senza sosta i lavori al #GewissStadium! ?? È stata completata la posa dei seggiolini! ?? Works at the… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta completata

Calcio Atalanta

Alassio. Il Baia Alassio si appresta a disputare per il terzo anno di fila il campionato calcistico di Prima Categoria A. La rosa del presidente Andreino Durante è stata completata in questi giorni. A ...Il capitano, a fine carriera, non ha alcuna voglia di trasferirsi fuori Bergamo, nonostante l’offerta faraonica proposta dagli arabi, e resta al centro del progetto nerazzurro. Situazione esterni comp ...“Basta che abbia risolto tutti i suoi problemi…Ilicic è un giocatore insostituibile, la punta di diamante dell’Atalanta”. Parla Damiano Zenoni, il ragazzo di Selva di Zandobbio da sempre cuore atalant ...