Askoll EVA | minori perdite nel semestre nonostante forte contrazione ricavi

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) –EVA chiude il primoconnetti pari a 2,3 milioni di euro, più che dimezzati rispetto ai 5,9 milioni del 2019, pereffetto del calo della domanda causato dalla pandemia Covid-19 (lockdown e smart working) e dei ritardi nell’implementazione degli incentivi alla mobilità. L’EBITDA è negativo per 2,6 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto ai -3,3 milioni dell’anno prima, mentre l’EBIT è negativo per 4,8 milioni rispetto ai -5,6 milioni del primo2019. Posizione Finanziaria Netta pari a -13,6 milioni di euro a fronte dei -10,2 milioni al 31 dicembre 2019.