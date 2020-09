Ashley Tisdale | la star di High School Musical è incinta!

Leggi su solodonna

(Di venerdì 18 settembre 2020)della Disney e idolo di centinaia di ragazzine, èAd annunciarlo è proprio lei, tramite un tenero scatto sui social insieme al marito Christopher French! Probabilmente la ricorderete per il ruolo di Sharpay Evans ino per quello di Maddie in Zack e Cody al Grand Hotel., infatti, ha raggiunto il successo 10-15 anni fa, diventando una vera e propriaArticolo completo:: ladidal blog SoloDonna