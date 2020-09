Arte: ‘L’eco del mito della Medusa di Caravaggio’, studio accosta Gorgoni di Sicilia alla sua opera (2) (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) – Di seguito il musicista Costantino Mastroprimiano, autore di diversi testi, con la sua relazione dal titolo “Lo sguardo nella partitura”, ci condurrà invece, in un percorso ricco di fascino che consentirà di rivelare aspetti che non sono mai stati compiutamente indagati. Il Professore Giuseppe Tedeschi, esperto d’Arte, artista ritrattista ed addetto di anticamera di Sua Santità Papa Francesco Bergoglio, parlerà della committenza della ritrattistica nell’ambito della Santa Sede. Concluderanno i lavori, il paleopatologo Francesco Maria Galassi, autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e l’antropologa Elena Varotto. Insieme ci offriranno una analisi del mito della gorgone vista da una prospettiva ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) – Di seguito il musicista Costantino Mastroprimiano, autore di diversi testi, con la sua relazione dal titolo “Lo sguardo nella partitura”, ci condurrà invece, in un percorso ricco di fascino che consentirà di rivelare aspetti che non sono mai stati compiutamente indagati. Il Professore Giuseppe Tedeschi, esperto d’, artista ritrattista ed addetto di anticamera di Sua Santità Papa Francesco Bergoglio, parleràcommittenzaritrattistica nell’ambitoSanta Sede. Concluderanno i lavori, il paleopatologo Francesco Maria Galassi, autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e l’antropologa Elena Varotto. Insieme ci offriranno una analisi delgorgone vista da una prospettiva ...

salam_zx : RT @Frances52779614: 'A me interessa il mondo dei santi, tutti gli esseri umani che hanno generato il mondo che mi genera l'eco quotidiano… - Frances52779614 : RT @Frances52779614: 'A me interessa il mondo dei santi, tutti gli esseri umani che hanno generato il mondo che mi genera l'eco quotidiano… - KamasDg : RT @Frances52779614: 'A me interessa il mondo dei santi, tutti gli esseri umani che hanno generato il mondo che mi genera l'eco quotidiano… - AnaCatarinaOrt : RT @Frances52779614: 'A me interessa il mondo dei santi, tutti gli esseri umani che hanno generato il mondo che mi genera l'eco quotidiano… - fiftycb : RT @Frances52779614: 'A me interessa il mondo dei santi, tutti gli esseri umani che hanno generato il mondo che mi genera l'eco quotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte ‘L’eco Caserta, SUMMER CONCERT: Itinerari musicali in Terra di Lavoro l'eco di caserta