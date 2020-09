Arrivano Apple Watch Serie 6 e nuovi iPad (Di venerdì 18 settembre 2020) Un evento tutto in digitale e senza iPhone. L'annuale presentazione di Apple delle novità in arrivo è stata diversa dal solito, come tutto il resto in questo complicato 2020. Gli Apple Watch Serie 6, un Apple Watch SE più economico, l'ottava generazione di iPad e il servizio di abbonamento Apple One sono le novità principali. Manca il pezzo forte e più atteso: l'iPhone 12, il cui lancio è stato rimandato per i ritardi nei centri di produzione in Asia a causa della pandemia da coronavirus. Si parla di fine settembre o massimo ottobre.Intanto Arrivano gli Apple Watch Serie 6 che contano fra le innovazioni più importanti proprio quelle ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 settembre 2020) Un evento tutto in digitale e senza iPhone. L'annuale presentazione didelle novità in arrivo è stata diversa dal solito, come tutto il resto in questo complicato 2020. Gli6, unSE più economico, l'ottava generazione die il servizio di abbonamentoOne sono le novità principali. Manca il pezzo forte e più atteso: l'iPhone 12, il cui lancio è stato rimandato per i ritardi nei centri di produzione in Asia a causa della pandemia da coronavirus. Si parla di fine settembre o massimo ottobre.Intantogli6 che contano fra le innovazioni più importanti proprio quelle ...

Un evento tutto in digitale e senza iPhone. L’annuale presentazione di Apple delle novità in arrivo è stata diversa dal solito, come tutto il resto in questo complicato 2020. Gli Apple Watch Serie 6, ...

Apple: Epic vuole solo attirare l'attenzione, Fortnite stava perdendo interesse

Apple continua la sua controffensiva, e in un documento di 37 pagine (lo trovate al link in FONTE) attacca Epic Games, accusandola di aver semplicemente architettato una manovra pubblicitaria. Dopo un ...

L’«Arte di fare affari», la bibbia di Trump nella guerra alle Reti cinesi

NEW YORK Uno strangolamento digitale progressivo come nuova versione tecnologica dell’Art of the Deal, la sua bibbia dell’abilità negoziale. Abituato a letture semplificate anche di ciò che è compless ...

