Arriva il porno che “rispetta i tempi di isolamento” | 14 giorni senza mai sfiorarsi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sesso in attesa che finisca il lockdown. S’intitola Lips Together – Six feet apart ed è probabilmente il primo filma prendere di petto il periodo delle misure antiCovid. Lo ha prodotto la CockyBoys, team newyorchese digay online. Un’etichetta che mescola spesso suggestioni erotiche d’autore a approcci stilistici perfino sperimentali. Dietro la macchina da presa di Lips Together troviamo tra l’altro proprio i due fondatori di CockyBoys, Jake Jaxson e RJ Sebastian, che sono anche marito e marito nella vita. La trama è nient’affatto scontata. La pandemia imperversa negli Stati Uniti e Sean, con mascherina, è rimasto rinchiuso nel suo cottage in collina, isolato tra gli alberi, dove trascorrerà la sua quarantena. Prima del lockdown Sean aveva conosciuto Angel e quest’ultimo, ...