Arrestato per per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella giornata di mercoledì appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, col supportato dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, a conclusione di specifico servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 18 settembre 2020) Nella giornata di mercoledì appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, col supportato dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Palermo Villagrazia, a conclusione di specifico servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto e repressione dei reati contro il... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

davidealgebris : Carabiniere Sessa, che accusava Renzi, guarda che caso arrestato per collusione Mafiosa. Il tempo è Galantuomo - espressonline : Lega, le manovre per una poltrona in Rai del commercialista arrestato. Di @VMalagutti - _Carabinieri_ : #Carabinieri ROS e @Gendarmerie francese, in collaborazione con @Europol, hanno arrestato decine di persone per tra… - BeliceIt : Nascondeva in casa cocaina pronta per lo spaccio e cartucce, arrestato un marsalese - mimkadin : RT @Bernardi_UK: Ricapitoliamo: La Cassazione ha giudicato illegittimo l'arresto del sindaco di Bibbiano e la retata alla fondazione Open;… -