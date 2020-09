Armani Milano in finale di Supercoppa | Venezia ko

(Di venerdì 18 settembre 2020) BOLOGNA - L'si qualifica per ladiItaliana di basket: la formazione di coach Ettore Messina piega la Reyer76-67 nella prima semidella final four di ...

Ultime Notizie dalla rete : Armani Milano

MILANO IN FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA: Venezia è sconfitta 76-67, dopo una partita quasi dai due volti, dal +20 Olimpia ai due possessi di ritardo Reyer. 4-3 Rimbalzo in attacco di Mazzola su tripla ...Si riavvicina nel punteggio la Reyer Venezia che passa da 20 a 11 punti di svantaggio nella sfida contro l’Olimpia Milano. Terzo quarto chiusosi con un parziale di 14-23 per la formazione lagunare, Wa ...È tempo di Semifinali con l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia che si sfidano alla Segafredo Arena di Bologna nel match inaugurale della competizione. 92 i precedenti tra le due squadre con l'Olimpia a ...