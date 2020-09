Armand Duplantis da record: 6,15 nell'asta è il nuovo primato mondiale (Di venerdì 18 settembre 2020) Armand Duplantis vola a 6,15 metri e fissa con una misura stratosferica il nuovo record del mondo outdoor di salto con l'asta. Lo svedese ha scavalcato nettamente l'asticella al secondo tentativo che valeva il primato nel corso del 40° Golden Gala 'Pietro Mennea' allo stadio Olimpico di Roma. L'appuntamento di giovedì sera 17 settembre – una data destinata a rimanere storica per il record di Duplantis – si inseriva nel circuito Iaaf della Diamond League che chiama a raccolta diverse stelle dell'atletica mondiale. Duplantis, a soli 20 anni, è oggi una di quelle più luminose e aveva già brillato lo scorso febbraio superando i 6,18 indoor. Col suo talento ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 settembre 2020)vola a 6,15 metri e fissa con una misura stratosferica ildel mondo outdoor di salto con l'. Lo svedese ha scavalcato nettamente l'asticella al secondo tentativo che valeva ilnel corso del 40° Golden Gala 'Pietro Mennea' allo stadio Olimpico di Roma. L'appuntamento di giovedì sera 17 settembre – una data destinata a rimanere storica per ildi– si inseriva nel circuito Iaaf della Diamond League che chiama a raccolta diverse stelle dell'atletica, a soli 20 anni,; oggi una di quelle più luminose e aveva già brillato lo scorso febbraio superando i 6,18 indoor. Col suo talento ...

RaiSport : Il salto da record di Armand #Duplantis al #GoldenGala #atletica @goldengala_roma - ilpost : Il nuovo record di Armand Duplantis - GQitalia : Spettacolo Armand, è andato oltre ogni limite umano ?????? - adele_concolino : RT @laremi_guido: Armand Duplantis a 6 metri e 15 su per il cielo di Roma #ciFaSentire ammirati per la sua epica impresa degna del realiz… - laremi_guido : RT @laremi_guido: Armand Duplantis a 6 metri e 15 su per il cielo di Roma #ciFaSentire ammirati per la sua epica impresa degna del realiz… -