Antonella Elia blocca Stefania Orlando al GF Vip: "Perché parli male di me?" (Di sabato 19 settembre 2020) Antonella Elia ha bloccato Stefania Orlando al suo ingresso al Grande Fratello Vip, chiedendole come mai va in giro a parlare male di lei. Stefania Orlando ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. La conduttrice, prima di varcare la famosa soglia rossa, ha avuto un inaspettato e acceso confronto con Antonella

