Antonella Clerici ed Eddy Martens si rivedono: i rapporti oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) Antonella Clerici ed Eddy Martens si rivedono per il bene della figlia Maelle che quest’anno ha cominciato da pochi giorni le scuole medie a Novi Ligure. I due ex si incontrano molto raramente dopo la fine della loro lunga love story, durata circa 10 anni. Lei da Roma si è trasferita ad Arquata Scrivia (Alessandria) … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 settembre 2020)edsiper il bene della figlia Maelle che quest’anno ha cominciato da pochi giorni le scuole medie a Novi Ligure. I due ex si incontrano molto raramente dopo la fine della loro lunga love story, durata circa 10 anni. Lei da Roma si è trasferita ad Arquata Scrivia (Alessandria) … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LouX2990 : @martaph01 Antonella clerici - GianlucaBeccato : twitter 2 di 10 . , ho chiesto aiuto a , milli carlucci , a alla giornalista scema , antonella clerici , che conduc… - zazoomblog : Antonella Clerici non potrà mai dimenticarlo lacrime e commozione - #Antonella #Clerici #potrà - heythreshold : dayane: 'matilde tu dovresti presentare perché in tv italiana sono scarse di presentatrici michelle per me numero u… - MattiaPerrone9 : @cippiriddu Antonella Clerici -