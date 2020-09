Antonella Clerici con Eddy Martens per un giorno per rendere felice Maelle (Foto) (Di venerdì 18 settembre 2020) Non li vediamo insieme dal giorno della Prima Comunione di Maelle ma Antonella Clerici ed Eddy Martens continuano ad avere un ottimo rapporto per amore della figlia (Foto). Facile pensare che non avrebbero più nessun contatto se non ci fosse la loro bambina a tenerli legati ma è lei la parte più importante della vita di entrambi. La rivista Gente ha pubblicato le Foto dell’ex coppia di nuovo insieme per un giorno. “Le Foto esclusive di Antonella Clerici con l’ex compagno Eddy Martens: insieme per un giorno per amore della figlia Maelle” annuncia il settimanale che mette in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Non li vediamo insieme daldella Prima Comunione dimaedcontinuano ad avere un ottimo rapporto per amore della figlia (). Facile pensare che non avrebbero più nessun contatto se non ci fosse la loro bambina a tenerli legati ma è lei la parte più importante della vita di entrambi. La rivista Gente ha pubblicato ledell’ex coppia di nuovo insieme per un. “Leesclusive dicon l’ex compagno: insieme per unper amore della figlia” annuncia il settimanale che mette in ...

GianlucaBeccato : twitter 2 di 10 . , ho chiesto aiuto a , milli carlucci , a alla giornalista scema , antonella clerici , che conduc… - zazoomblog : Antonella Clerici non potrà mai dimenticarlo lacrime e commozione - #Antonella #Clerici #potrà - heythreshold : dayane: 'matilde tu dovresti presentare perché in tv italiana sono scarse di presentatrici michelle per me numero u… - MattiaPerrone9 : @cippiriddu Antonella Clerici - putipherio : @itschadiii ehm scusami non sai? a 100 ci escono le tazzine da caffè della prova del cuoco, antonella clerici amore mio sto arrivandooooo -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici | Foto ricordo del cuore | Grande emozione RicettaSprint Chiude C’è tempo per con Anna Falchi e Beppe Convertini, al suo posto le repliche di Linea Verde

Chiude con una settimana di anticipo rispetto al previsto C’è tempo per, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai1. Al suo posto, nella stessa fascia oraria, andrà in onda Linea ...

Da “È sempre mezzogiorno” a “Masterchef”, tutta la cucina sul piccolo schermo

La pandemia di Coronavirus, l’emergenza sanitaria, il lockdown: dopo mesi di clausura forzata, e di tanta, forse troppa televisione, la voglia di uscire, abbandonare il divano e riprendersi gli spazi ...

Young Signorino torna con il primo album "Calmo": "Prodotto della mia maturazione"

Young Signorino, da "Mmh ha ha ha" al primo album "Calmo": "Prodotto della mia maturazione" A due anni e mezzo dall'esplosione di Young Signorino, grazie al singolo "Mmh ha ha ha", il trapper di Cesen ...

Chiude con una settimana di anticipo rispetto al previsto C’è tempo per, il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai1. Al suo posto, nella stessa fascia oraria, andrà in onda Linea ...La pandemia di Coronavirus, l’emergenza sanitaria, il lockdown: dopo mesi di clausura forzata, e di tanta, forse troppa televisione, la voglia di uscire, abbandonare il divano e riprendersi gli spazi ...Young Signorino, da "Mmh ha ha ha" al primo album "Calmo": "Prodotto della mia maturazione" A due anni e mezzo dall'esplosione di Young Signorino, grazie al singolo "Mmh ha ha ha", il trapper di Cesen ...