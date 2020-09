Anniversario Porta Pia, da domani chiusure traffico (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – A Roma domani e domenica, per le celebrazioni dell’Anniversario della Breccia di Porta Pia, l’area sara’ interessata da alcune chiusure al traffico. domani sera, alle 21, e’ in programma l’inaugurazione della nuova illuminazione del monumento. Domenica mattina, dalle 10, si svolgera’ l’omaggio ai Caduti. Durante gli eventi e’ previsto il divieto di transito nelle aree interessate con la conseguente deviazione dei bus. Dalle 8,30 di lunedi’ mattina, nell’ambito dei lavori di riorganizzazione della viabilita’ in via La Spezia-via Taranto, verra’ istituito il senso unico di marcia su via Taranto tra largo Brindisi e via Monza. Deviati i bus. Lunedi e martedi, dalle 21 alle 5,30 del giorno successivo, per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – A Romae domenica, per le celebrazioni dell’della Breccia diPia, l’area sara’ interessata da alcunealsera, alle 21, e’ in programma l’inaugurazione della nuova illuminazione del monumento. Domenica mattina, dalle 10, si svolgera’ l’omaggio ai Caduti. Durante gli eventi e’ previsto il divieto di transito nelle aree interessate con la conseguente deviazione dei bus. Dalle 8,30 di lunedi’ mattina, nell’ambito dei lavori di riorganizzazione della viabilita’ in via La Spezia-via Taranto, verra’ istituito il senso unico di marcia su via Taranto tra largo Brindisi e via Monza. Deviati i bus. Lunedi e martedi, dalle 21 alle 5,30 del giorno successivo, per ...

Radicali : Lo sai quanto costa allo Stato Italiano l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole? Più di 1 MILIARDO di… - antonie85321896 : RT @RaiStoria: In occasione del #150esimo anniversario della #breccia di #PortaPia, #SpecialeStoria in prima visione, stasera #18settembre… - Andreu91418775 : RT @RaiStoria: In occasione del #150esimo anniversario della #breccia di #PortaPia, #SpecialeStoria in prima visione, stasera #18settembre… - Cosavolz : RT @RaiStoria: In occasione del #150esimo anniversario della #breccia di #PortaPia, #SpecialeStoria in prima visione, stasera #18settembre… - OstFF : RT @RaiStoria: In occasione del #150esimo anniversario della #breccia di #PortaPia, #SpecialeStoria in prima visione, stasera #18settembre… -