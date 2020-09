Anna Tatangelo | si allarga la famiglia | sui social la cantante presenta il nuovo arrivato

Leggi su aciclico

(Di venerdì 18 settembre 2020)come tutti sappiamo da un pò di tempo a questa parte non sta più insieme a Gigi D’Alessio. Da quando è finita la loro relazione, sembra proprio cheabbia ritrovato il sorriso e soprattutto sembra che abbia letteralmente cambiato look. Nelle scorse ore, ladi Sora ha volutore ai suoi follower uncomponente dellache sicuramente farà molto felice il suo bambino. Ma di chi stiamo parlando?si è mostrata ai suoi follower in questi ultimi tempi in una veste del tutto diversa., il 2020 anno di bilanci per laCome abbiamo visto, sembra che laabbia subito una ...