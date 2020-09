Anna Lou Castoldi confida cosa pensa di suo padre Morgan e dei film di Asia Argento Foto

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ha già 19 anniLou, la figlia di, attrice di Baby 3 nel ruolo di Aurora, e in un’intervista a Fanpage racconta del suo papà e della sua mamma (). E’ la loro primogenita e sembra fuori da ogni rancore o litigio che riguardiLou infatti definisce suoun genio,di adorare la sua musica. “Spacca tantissimo” commenta e si riferisce sia al periodo con i Bluvertigo che ai suoi brani da solo. Ascolterebbe la musica dia prescindere, anche se non fosse suo. Una bellissima dichiarazione d’amore a cui aggiunge anche ciò che ...

anna_tpwk_ : @SparrowCapitano Anch'io spero si facciano vivi, soprattutto Lou che è da un sacco che non si hanno notizie - Kariswhoo : Anna Lou Castoldi io tvb perché sei figlia di chi sappiamo noi però quanto cazzo reciti male dio mio - anna_tpwk_ : Se Lou fosse stato italiano, avrebbe ascoltato Liberato Ne sono sicura - anna_tpwk_ : Lou abbiamo bisogno di ciò ?? per favore - Frances91168786 : Anna Lou Castoldi mi sta sorprendendo positivamente #BabyNetflix -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Lou

In “Baby” interpreta Aurora, un personaggio “quasi cucito tutto su di me, lasciando coincidere molti punti di quello che sono io. Me la porterò con me per tutta la vita, perché mi rispecchia davvero t ...È Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, e già sul set nel film diretto dalla madre, Incompresa (qui è Aurora, una nuova arrivata al Liceo Collodi che lega con Damiano).Star di Instagram, bella e ribelle, Anna Lou è nata dall’amore fra Morgan e Asia. Con il tempo ha costruito un buon rapporto anche con Morgan… Leggi ...