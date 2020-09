Andrea Zelletta, Natalia sotto accusa: “Come se non esistesse”, la risposta (Di venerdì 18 settembre 2020) Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni saranno una delle coppie più seguite nei prossimi mesi. I riflettori si manterranno accesi e ben puntati su di loro perché l’ex tronista è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Andrea e Natalia sono molto innamorati, si sono scelti a Uomini e Donne e sono andati … L'articolo Andrea Zelletta, Natalia sotto accusa: “Come se non esistesse”, la risposta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 18 settembre 2020)e la fidanzataParagoni saranno una delle coppie più seguite nei prossimi mesi. I riflettori si manterranno accesi e ben puntati su di loro perché l’ex tronista è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5.sono molto innamorati, si sono scelti a Uomini e Donne e sono andati … L'articolo: “Come se non esistesse”, laproviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Andrea Zelletta racconta la sua vita aò #GFVIP: ecco la sua clip di presentazione! - eleonoramozzi : RT @Sandra_SheMoves: #GFVIP E l'Oscar per l'ignoranza musicale 2020 goes to.... Andrea Zelletta! Per aver scambiato i Negramaro con le Vibr… - ros4riia : RT @heythreshold: il 'dj' andrea zelletta dopo che non riconosce nemmeno michael jackson #gfvip - londonsb_ : RT @heythreshold: il 'dj' andrea zelletta dopo che non riconosce nemmeno michael jackson #gfvip - Sandra_SheMoves : #GFVIP E l'Oscar per l'ignoranza musicale 2020 goes to.... Andrea Zelletta! Per aver scambiato i Negramaro con le V… -