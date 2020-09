Andrea Spinelli: "7 anni fa mi hanno dato 20 giorni per un cancro. Ho camminato 18mila chilometri. E sono vivo" (Di venerdì 18 settembre 2020) Dall’altro capo del telefono una voce squillante e serena, che racconta qualcosa prima ancora di iniziare a narrare la propria storia. È la voce di Andrea Spinelli, “il caminante” nato nel 1973 a Catania e trapiantato in Friuli, un uomo che macina chilometri e si perde in giri di parole: adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato non operabile, questo il nome del male contro cui combatte che dal 2013. “Sette anni fa, i medici mi avevano dato venti giorni di vita. Oggi sono ancora qui a combattere, a fare terapie. Il cancro c’è, ma non va in metastasi. Vado avanti e cammino”. Così all’HuffPost Spinelli che, oltre alla chemioterapia, ha affrontato la malattia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Dall’altro capo del telefono una voce squillante e serena, che racconta qualcosa prima ancora di iniziare a narrare la propria storia. È la voce di, “il caminante” nato nel 1973 a Catania e trapiantato in Friuli, un uomo che macinae si perde in giri di parole: adenocarcinoma alla testa del pancreas in stato avanzato non operabile, questo il nome del male contro cui combatte che dal 2013. “Settefa, i medici mi avevanoventidi vita. Oggiancora qui a combattere, a fare terapie. Ilc’è, ma non va in metastasi. Vado avanti e cammino”. Così all’HuffPostche, oltre alla chemioterapia, ha affrontato la malattia ...

