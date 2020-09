Andrea Roncato ex marito Stefania Orlando, perché è finita? (Di venerdì 18 settembre 2020) Sapete perché la storia tra l’attuale gieffina, Stefania Orlando e l’attore Andrea Roncato è finita? Ecco ora chi è il compagno di lei Andrea Roncato (Fonte foto: Getty Images)Andrea Roncato, è l’attore, comico e personaggio televisivo nato nella provincia di Bologna e che ora ha 73 anni. Per molti anni, è stato lui il compagno della concorrente del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando. Roncato – Orlando perché è finita Il comico emiliano e la conduttrice televisiva classe ’66, si sposarono nel 1997, per poi divorziare soltanto due anni dopo. Poche ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 settembre 2020) Sapete perché la storia tra l’attuale gieffina,e l’attore? Ecco ora chi è il compagno di lei(Fonte foto: Getty Images), è l’attore, comico e personaggio televisivo nato nella provincia di Bologna e che ora ha 73 anni. Per molti anni, è stato lui il compagno della concorrente del Grande Fratello VIP,perché èIl comico emiliano e la conduttrice televisiva classe ’66, si sposarono nel 1997, per poi divorziare soltanto due anni dopo. Poche ...

Bia6Duca : I reality? No. La dignità guadagnata con hanno di lavoro ha un prezzo. Andrea Roncato - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: “UN CONFRONTO IN DIRETTA? NON CI PENSO PROPRIO” – ANDREA RONCATO SFANCULA IL GOSSIP E FA SAPERE... - LuisaRagni : RT @_DAGOSPIA_: “UN CONFRONTO IN DIRETTA? NON CI PENSO PROPRIO” – ANDREA RONCATO SFANCULA IL GOSSIP E FA SAPERE... - _DAGOSPIA_ : “UN CONFRONTO IN DIRETTA? NON CI PENSO PROPRIO” – ANDREA RONCATO SFANCULA IL GOSSIP E FA SAPERE...… - MMastrantuono : RT @BeppeConvertini: Buona Domenica Amiche e Amici,che fate di bello oggi??? Ci vediamo domani a #cetempo… -