Andrea Dovizioso attacca Domenicali | “non doveva twittare”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) La leadership del mondiale non basta a placare gli animi di, che adesso ha trovato in Claudioun nuovo bersaglio. Nel corso della conferenza stampa del giovedì il forlivese, in rotta con la Ducati, ha polemizzato su un tweet pubblicato dall’amministratore delegato, in cui si parlava del podio di Francesco Bagnaia. Non c’è stata una vera e propria risposta da “The Undaunted”, ma il fastidio per l’uscita del CEO è evidente. Non ci sono state repliche da parte di, ma dalla vicenda emerge una forte tensione tra il pilota di Forlimpopoli e la casa di Borgo Panigale. Gp Emilia Romagna FP1 MotoGP: Quartararo comincia benevs Claudio: il casus belli La ...