Ancora lontano il cambio offerta Iliad ma le richieste dei clienti aumentano

Il cambio offerta Iliad arriverà mai per i già clienti dell'operatore mobile? La domanda torna in auge in queste ore a seguito del lancio di una nuova tariffa da parte del vettore. A quest'ultima continua a non far seguito, purtroppo, la possibilità di un upgrade ad una soluzione diversa da quella prescelta al momento del passaggio a questo operatore. L'ultimissima delle promozioni di Iliad prevede un bundle di 100 GB di GB, chiamate e SMS illimitati a 9,90 euro. In molti già clienti devono aver trovato la proposta particolarmente invitante ma si sono scontrati con la rigida politica del vettore che non gli consente di passare ad un piano nuovo, oggi come pure in passato.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora lontano TikTok-Oracle, gli Usa vogliono l'algoritmo. Accordo ancora lontano Key4biz Referendum, le ragioni del NO

Per l’ex senatore repubblicano il taglio dei parlamentari è una norma “sbagliata e pericolosa” perchè, in assenza di una organica riforma, rischia di allontanare ancora di più il Parlamento dal Paese ...

Ancona ,un boato e poi le fiamme: vasto incendio al porto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nel porto di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 del 16 settembre all’interno del capannone ex Tu ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020/ Video streaming Rai: così un anno fa nella 19^ tappa

Sempre più vicini al gran finale di Parigi, oggi la diretta Tour de France 2020 si dovrebbe concedere un giorno di relativa tranquillità con la diciannovesima tappa Bourg en Bresse-Champagnole di 166, ...

