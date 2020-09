Anas | temporanea chiusura notturna Raccordo uscita Romanina

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Su richiesta della societa’ Autostrade per l’Italia, da lunedi’ 21 fino a mercoledi’ 23 settembre verra’ interdetta al traffico, in orario notturno, la corsia esterna del GrandeAnulare, all’altezza del chilometro 39 in prossimita’ dello svincolo “”, per permettere la sostituzione delle barriere New Jersey danneggiate sul cavalcavia autostradale dell’A1 sovrastante il GRA. Lasi rende necessaria per garantire la sicurezza per il traffico in transito sul GrandeAnulare. Il provvedimento interessera’ la corsia esterna del GRA dal chilometro 39,000 al 39,900 dal 21 settembre al 23 nella fascia orariadalle 22.00 alle 6.00. I veicoli in transito sul GRA saranno deviati ...