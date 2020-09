Allerta Meteo, allarme massimo in Grecia per il Medicane che i greci chiamano “Ionas”: giornata da tregenda con 400 mm di pioggia e venti fino a 180km/h (Di venerdì 18 settembre 2020) Allerta Meteo – Landfall accorso nella notte sulla grecia. L’URAGANO “UDINE” è approdato sulla terraferma da diverse ore e attualmente è in piena azione su tutto il territorio ellenico, con occhio del Ciclone di 990 hpa centrato tra l’isola di Zante, Cefalonia e il Nordovest Peloponneso. In queste ore il maltempo più violento sta colpendo l’isola di Cefalonia e il tratto di mare tra quest’isola e le coste della regione Etolia-Acarnania. Piogge forti anche sull’immediato entroterra di questa regione. Altre piogge torrenziali sul Peloponneso. Accumuli diffusi sui 40/60/80 mm ma punte già sui 100/200 mm su queste aree, specie tra le isole ioniche e l’Ovest dell’Etolia-Acarnania. Alle piogge torrenziali, sono associati ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020)– Landfall accorso nella notte sulla. L’URAGANO “UDINE” è approdato sulla terraferma da diverse ore e attualmente è in piena azione su tutto il territorio ellenico, con occhio del Ciclone di 990 hpa centrato tra l’isola di Zante, Cefalonia e il Nordovest Peloponneso. In queste ore il maltempo più violento sta colpendo l’isola di Cefalonia e il tratto di mare tra quest’isola e le coste della regione Etolia-Acarnania. Piogge forti anche sull’immediato entroterra di questa regione. Altre piogge torrenziali sul Peloponneso. Accumuli diffusi sui 40/60/80 mm ma punte già sui 100/200 mm su queste aree, specie tra le isole ioniche e l’Ovest dell’Etolia-Acarnania. Alle piogge torrenziali, sono associati ...

